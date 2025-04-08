Вже 70 країн звернулись до США щодо перегляду введених мит — Білий Дім

Речниця адміністрації президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що вже 70 країн звернулись до США для перегляду митної політики Трампа.

Про це вона повідомила під час брифінгу 8 квітня.

За її словами, Трамп буде укладати угоди, "якщо вони будуть вигідні американським робітникам".

"Ці країни дуже поважають президента. Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують нас. У нас один з найбільших ринків, і тому ми їм потрібні", — наголосила Левітт.

Речниця Білого Дому також додала, що негативне сальдо імпорту з іншими країнами — це "помилка", і з цією "помилкою американської економічної капітуляції покінчено".

"Президент Трамп більше не збирається допускати, аби американські працівники і компанії були пограбовані руками дурних торгових практик, які позбавили мільйони високооплачуваних робочих місць і спустошили громади по всій країні", — сказала вона.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.