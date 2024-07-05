Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що як тільки представник її політсили отримає посаду глави уряду, він заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по території Росії.

Про це політикиня розповіла в інтерв'ю CNN.

Крім цього, за її словами, новий прем'єр не схвалить відправку французьких військ в Україну, про яку глава держави Емманюель Макрон заявляє протягом тривалого часу.

"Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за главою уряду", — сказала Ле Пен.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Що відомо про вибори у Франції

9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе "Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен набра близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів відбувся 30 червня, другий відбудеться 7 липня.

За даними екзитполів, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирує у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro — у неї близько 34% голосів.

На другому місці блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирає 21,5% голосів. Другий тур виборів відбудеться 7 липня.

Голова лівого альянсу (президентська партія) "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон заявив, що партія зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших кандидатів перемогти партію Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.