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Партія Макрона зніме низькорейтингових кандидатів, щоб перемогти Ле Пен у виборах
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Партія Макрона зніме низькорейтингових кандидатів, щоб перемогти Ле Пен у виборах

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Жан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон на політичному мітингу в Парижі, 25 травня 2024 року. AP/Орельєн Моріссар

Партія французького президента Еммануеля Макрона зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших кандидатів перемогти партію Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.

Про це повідомляє видання France24.

Голова лівого альянсу (президентська партія) "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон виступив із заявою. Він каже, що зніме кандидатів, які посіли треті місця в першому турі парламентських виборів, щоб перемогти найбільшу кількість ультраправих кандидатів від Національного об’єднання у другому турі.

"Відповідно до наших принципів і нашої позиції на всіх попередніх виборах, ми ніколи не дозволимо "Національному об’єднанню" перемогти", — сказав Меланшон.

Він каже, що президентська партія зазнала "важкої та беззаперечної" поразки на дострокових виборах, і закликав французів голосувати проти ультраправих.

У Франції 30 червня відбулися дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполів у першому турі перемагає ультраправа партія (опозиційна) "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.

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