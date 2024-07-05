Французькі ультраправі, ймовірно, не наберуть більшості, — опитування

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" не набере абсолютної більшості під час повторного туру парламентських виборів у неділю.

Це показало опитування громадської думки, повідомляє Reuters.

Опитування IFOP для телеканалу LCI та видання Le Figaro показало, що "Національне об'єднання" отримує більше місць, ніж будь-яка інша партія, але також не долає поріг у 289 голосів, необхідний для отримання абсолютної більшості в парламенті.

Це свідчить про те, що "республіканський фронт", завдяки якому понад 200 кандидатів з усього політичного спектра зняли свої кандидатури, щоб розчистити шлях для того кандидата, який мав кращі шанси перемогти представника ультраправих у своєму окрузі, схоже, спрацював.

Як свідчить дослідження, "Національне об'єднання" матиме від 210 до 240 місць, порівняно з 240-270 до зняття кандидатур.

Це було вже друге опитування, яке дає такий прогноз на вибори. У середу опитування Harris Interactive прогнозувало для ультраправих від 190 до 220 місць.

Водночас альянс лівих партій "Новий народний фронт", за прогнозами, посів друге місце, отримавши від 170 до 200 місць та випередивши центристський блок "Разом" президента Емманюеля Макрона, який матиме 95-125 місць.

Також, згідно з опитуванням, консервативні республіканці отримають від 25 до 45 місць у парламенті.