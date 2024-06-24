Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла заявив, що у разі якщо стане прем'єром Франції, намагатиметься в інтересах країни протистояти "російським викликам".

Про це він сказав під час пресконференції у Парижі 24 червня, передає агентство Reuters.

Барделла також наголосив, що "підведе межу" щодо відправки ракет великої дальності або французьких військ в Україну.

"Я бачу Росію як багатовимірну загрозу як для Франції, так і для Європи. Росія сьогодні кидає виклик інтересам Франції. Вона робила це місяцями й роками в нашій історичній сфері впливу в Африці, у Чорному морі та на наших заморських територіях", – сказав він.

Політик підкреслив, що буде "надзвичайно пильним" щодо будь-яких спроб втручання з боку Росії, а також будь-яких інших держав чи сил у світі у справи Франції.

Говорячи про свою позицію щодо війни між Росією та Україною, Барделла сказав, що як прем'єр-міністр уникатиме будь-яких дій, які можуть поставити Францію в "пряму військову конфронтацію" з Росією.

"Моя червона лінія дуже чітка — це введення військ на територію України.Хоча я за те, щоб продовжувати підтримувати Україну матеріально-технічним і оборонним обладнанням, моєю червоною лінією залишаються й ракети великої дальності або будь-яке військове обладнання, яке може призвести до ескалації, під яким я маю на увазі все, що може безпосередньо вразити російські міста", — сказав він.

Агентство пише, що партія "Національне об’єднання" (RN), яку опоненти звинувачують у надто м’якому ставленні до Росії, схоже, отримає найбільшу кількість голосів на дострокових парламентських виборах, які мають відбутися у Франції 30 червня та 7 липня, і може сформувати наступний уряд країни.

На виборах до Європарламенту ультраправе "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, попередньо, набрало близько 33%, партія Макрона — 15%, соціалісти — 14%.Одразу після перших результатів Макрон розпустив парламент та оголосив дострокові вибори. Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.