Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключає, що присутність сил НАТО в Україні може бути "реальною".

Про це Радослав Сікорський заявив під час конференції у Варшавському університеті з нагоди 25-річчя членства Польщі у Північноатлантичному альянсі, 8 березня.

"Присутність сил НАТО в Україні не є неминучою. Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що в ній йдеться про те, щоб Путін нас боявся, а не ми Путіна", — сказав глава польської дипломатії.

Він наголосив, що нападаючи на Україну, Росія виявилася "цивілізаційно неприйнятною" західною цінністю, що визначило її як державу, яка не може мирно співіснувати з сусідами, відтак Альянс має бути залученим задля виконання "своєї першочергової ролі".

У цьому контексті Сікорський підкреслив, що Захід має реалізувати "творчо визначену та асиметричну ескалацію".

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".