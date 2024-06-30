У першому турі дострокових парламентських виборів у Франції попередньо лідирує ультраправе "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен. Партія чинного президента Емманюеля Макрона — на третьому місці.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що згідно з попередніми опитуваннями, ультраправі впевнено лідирують з 34,2% голосів. Якщо така перевага збережеться, "Союз правих" може отримати від 240 до 270 місць у Національних зборах.

Ліві, об'єднані у "Новий народний фронт" попередньо посідають друге місце з 29,1% голосів, що може дати їм від 180 до 200 депутатів у парламенті.

Водночас партія чинного президента Емманюеля Макрона попередньо набирає 21,5% голосів і посідає третє місце. Таким чином центристський блок може зазнати великих втрат і отримати лише від 60 до 90 місць.

9 червня президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набрав близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів проходить 30 червня, другий відбудеться 7 липня.