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У Франції проходить перший тур позачергових парламентських виборів
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У Франції проходить перший тур позачергових парламентських виборів

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У Франції проходить перший тур позачергових парламентських виборів
Реєстраційна картка французького виборця . REUTERS/Gonzalo Fuentes/Illustration

У Франції у неділю, 30 червня, проходить перший тур позачергових парламентських виборів після того, як президент Франції Еммануель Макрон після поразки на виборах до Європарламенту розпустив Національні збори — французький парламент.

Про це пише Reuters.

Як відзначає агенція, за підсумками нинішніх виборів у Франції може з’явитися перший ультраправий уряд країни після Другої світової війни, що є серйозними змінами в центрі Європейського Союзу.

Виборчі дільниці відкриваються о 06:00 за Гринвічем (9:00 за Києвом), закриваються о 16:00 за Гринвічем у невеликих містечках і о 18:00 за Гринвічем у великих містах, коли очікуються перші екзит-поли і прогноз місць для вирішального другого туру через тиждень.

"Ми збираємося отримати абсолютну більшість", — сказала лідерка ультраправого Національного об’єднання (RN) Ле Пен в інтерв'ю в середу.

Вона прогнозує, що прем'єр-міністром стане її протеже, 28-річний Джордан Барделла.

Як відзначає Reuters, якщо RN справді отримає абсолютну більшість, французька дипломатія може поринути в безпрецедентний період турбулентності: з Макроном, який заявив, що продовжить своє президентство до кінця свого терміну в 2027 році, і Барделлою, які будуть боротися за право виступати за Францію.

Зазначається, що у післявоєнній історії у Франції були три періоди, коли президент і глава уряду були представниками протилежних політичних таборів, але жоден із настільки радикально розбіжних світоглядів не конкурував у верхівці держави.

Барделла вже дав зрозуміти, що кине виклик Макрону в глобальних питаннях.

“Франція може перетворитися зі стовпа ЄС на колючку в його боці, вимагаючи відшкодування французького внеску до бюджету ЄС, конфліктуючи з Брюсселем через робочі місця в Європейській комісії та відхиляючи заклики Макрона до більшої єдності ЄС і наполегливості в обороні”, — пише агенція.

Зазначається, що явна перемога RN також принесе невизначеність щодо позиції Франції у російсько-українській війні. Відомо про проросійські настрої Ле Пен, і хоча зараз партія каже, що допоможе Україні захиститися від російських загарбників, вона також встановила червоні лінії , такі як відмова надавати ракети великої дальності.

Опитування громадської думки показують, що RN має перевагу в 33-36% голосів, поспішно зібрана ліва коаліція, Новий народний фронт, посідає друге місце з 28-31%, а центристський альянс Макрона — третє з 20-23%.

Новий народний фронт включає широкий спектр партій, від поміркованих лівоцентристських до жорстко лівих, євроскептиків, антинатовської партії “Франція нескорена”, яку очолює один із найзапекліших опонентів Макрона Жан-Люк Меланшон.

Наразі важко передбачити, як результати опитувань перетворяться на місця в Національних зборах, пояснив професор політології в Університеті Ніцци та Політехнічній школі Вінсент Мартіньї.

Кандидати можуть бути обрані в першому турі, якщо вони здобудуть абсолютну більшість голосів у своєму окрузі, але це трапляється рідко. У більшості виборчих округів знадобиться другий тур із залученням усіх кандидатів, які отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців у першому турі.

Мартіньї сказав, що ніхто не знає, чи кандидати з табору Макрона розглядатимуть можливість вибуття з другого туру, щоб дати суперникам від лівих шансів перемогти RN, чи навпаки.

9 червня президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент. Він ухвалив таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Французький президент сказав, що він не може робити вигляд, що нічого не сталося, що результати виборів до ЄС не є хорошими для його уряду, а також що зростання голосів за націоналістів становить небезпеку для Франції та Європи.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набрав близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів проходить 30 червня, другий відбудеться 7 липня.

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