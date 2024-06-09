Макрон розпустив французький парламент

Президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент. Він ухвалив таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Про це пише видання Le Monde.

Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

"Я вирішив через голосування повернути вам вибір нашого парламентського майбутнього", — сказав Макрон у відозверненні.

Французький президент сказав, що він не може робити вигляд, що нічого не сталося, що результати виборів до ЄС не є хорошими для його уряду, а також що зростання голосів за націоналістів становить небезпеку для Франції та Європи.

Зазначається, що Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен привітала рішення Макрона призначити дострокові вибори.

Вибори до Європарламенту традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.