Сполучені Штати 3 липня оголосили про пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів і додатковий — на 150 млн доларів. Допомога включає ракети для Patriot та NASAMS, боєприпаси, ракетні системи та інше.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Пакет також містить нове фінансування, яке буде використано міністерством оборони для купівлі парехоплювачів для ППО Patriot та NASAMS, щоб допомогти Україні обороняти свої війська та міста від російських атак", — сказала Жан-П'єр.

Суму пакета допомоги речниця не називала, а пізніше на сайті Міністерства оборони США з'явилася детальніша інформація. Пакет включає:

ракети для систем ППО HAWK;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

81-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;

тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

"Крім того, Міністерство оборони оголошує про значний пакет ракет-перехоплювачів ППО, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Ці кошти підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS", — ідеться в повідомленні Пентагону.

2 липня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярда доларів на безпекову допомогу, включно з протитанковою зброєю, перехоплювачами та боєприпасами для Patriot та інших систем ППО.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Штатам за виділену допомогу.

"Маємо пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів від США. 150 мільйонів підуть на зброю із запасів Пентагону. Інші гроші підуть на зміцнення ППО та озброєння", — написав Єрмак.

Це вже сьомий пакет допомоги Києву відтоді, коли президент США Джо Байден у квітні підписав указ про виділення Україні близько $61 млрд допомоги.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

Пакети допомоги від США після ухвалення Конгресу

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

10 травня Штати оголосили ще один пакет на 400 мільйонів доларів. У допомогу увійшли снаряди для Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS, бронетранспортери, БМП та інше.

24 травня США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн.