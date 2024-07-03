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США дозволять Україні стріляти на більшу відстань, ​якщо РФ спробує розширити фронт
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США дозволять Україні стріляти на більшу відстань, ​якщо РФ спробує розширити фронт

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Міністерство оборони США
Міністерство оборони США. Getty Images

Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Сполучені Штати дозволять Україні вести вогонь на більшу відстань.

Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн, якого цитує Голос Америки.

За його словами, російські війська втрачають здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – заявив О'Браєн під час Слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – сказав О'Браєн.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити. Українським оборонцям дозволили атакувати, але тільки прикордонну територію Росії біля Харківської області.

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