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США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн
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США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн

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США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
Білий дім, Вашингтон, США. AP

США сьогодні 24 травня оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні у війні з Росією в розмірі 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони США.

До пакета зокрема увійшли:

  • Боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • Підривні боєприпаси;
  • протиброньові міни;
  • Тактичні автомобілі для відновлення техніки;
  • Шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
  • Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Зеленський відреагував на виділення нового пакета допомоги від США, назвавши його "критично важливим".

"Він включає в себе вкрай необхідні ракети великої дальності... Сьогодні в Харкові я на власні очі переконався у важливості зміцнення наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста та наші громади", — написав він на платформі Х.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

Пакети допомоги від США після ухвалення Конгресу

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

10 травня Штати оголосили ще один пакет на 400 мільйонів доларів. У допомогу увійшли снаряди для Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS, бронетранспортери, БМП та інше.

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