Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив у вівторок, 2 липня, що США незабаром оголосять про виділення Україні додаткових 2,3 мільярдів доларів на безпекову допомогу, включно з протитанковою зброєю, перехоплювачами та боєприпасами для Patriot та інших систем ППО.

Про це повідомляє АР.

Як відзначає агенція, про це стало відомо під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з Остіном у Пентагоні.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю в Інституті Брукінгса розповів, що США працюють над посиленням української протиповітряної оборони. За його словами, найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО наступного тижня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проводять зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.