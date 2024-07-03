Президент України Володимир Зеленський, коментуючи план Трампа щодо швидкого завершення війни з Росією, попередив, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві в середу, 3 липня.

"Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен запропонувати свій план швидкого завершення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету країни", — пише видання.

Зазначається, що у майже годинному інтерв'ю український лідер звернув увагу на затримки з поставками зброї від західних союзників і заявив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Тому що якщо там є ризики для нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватися, ми хочемо знати”, — сказав президент.

"Вони не можуть планувати моє життя, життя нашого народу і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні", — цитує Bloomberg Зеленського

Зеленський також поставив під сумнів думку про те, що Київ програє, спростувавши термін "глухий кут" для опису ситуації.

Він сказав, що сили Києва мають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий контрнаступ — це питання озброєння його бригад, пише видання.

"Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є воля і є інструменти. У нас є воля, а інструменти — вони ще не з'явилися", — додав Зеленський.

Як пише Bloomberg, колишній президент США, який випереджає президента Джо Байдена в опитуваннях перед листопадовими виборами, похвалився, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні. Під час теледебатів минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ "не виграє війну".

Трамп під час дебатів з Байденом заявив, що якщо він буде переобраний у листопаді, він швидко розв’яже війну в Україні до вступу на посаду в січні. Але не розкрив подробиць свого плану. Він також назвав неприйнятною "пропозицію" Путіна про те, що Україна має відмовитися від чотирьох своїх областей і прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення Росією вогню

Два ключові радники Трампа розповіли Reuters, що план експрезидента передбачає погрози скоротити допомогу США, якщо Київ не розпочне переговори з Москвою.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід, а також введе переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.