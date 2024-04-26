Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

Відповідну заяву глава Пентагону зробив після "Рамштайну" 26 квітня.

"Радий сьогодні оголосити додаткове зобов'язання на суму 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить нам придбати додаткову допомогу Україні в американської оборонної промисловості", — сказав Остін.

Міністр оборони США назвав відповідний пакет допомоги "найбільшим".

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше БПЛА й іншого обладнання. Велику кількість артснарядів та ракет "земля-повітря", — зазначив глава Пентагону.

У Міноборони США оприлюднили перелік озброєнь, які планують закупити в американських компанії для України:

додаткові ракети до ЗРК Патріот;

додаткові ракети для систем NASAMS;

устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів ППО із системами ППО України;

апаратура та системи для протидії дронам;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

багатоцільові радари;

протиартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 152 міліметри;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

боєприпаси для підриву;

компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

стрілецька зброя і додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування і забезпечення підтримки.

Раніше видання Poltico писало, що Штати готуються укласти контракти на постачання зброї та обладнання для України на 6 мільярдів доларів.

24 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього ввійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.