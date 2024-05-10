США підтвердили військову допомогу Україні ще на $400 млн: що там буде

Сполучені Штати Америки 10 травня заявили, що Україні виділяють черговий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Указ підписав Джо Байден. У допомогу увійшли снаряди для Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS, бронетранспортери, БМП та інше.
Про це написав Білий дім.
Як пізніше уточнило Міністерство оборони США, до пакета увійдуть:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- протимінно-стійкі засоби захисту від засідки (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- стрілецьку зброю та додаткові патрони до неї, гранати;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- захисне обладнання проти хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї та інше допоміжне обладнання та інше обладнання.
Напередодні представник Держдепартаменту США Метью Міллер анонсував нові пакети підтримки найближчими тижнями.
Що відомо про законопроєкт допомоги Україні
16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.
Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.
24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.
Новину доповнено о 20:30. Додано перелік, яку допомогу надасть США у цьому пакеті.