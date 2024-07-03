Російські війська обстріляли Харків, Китай домовився створити аналог безпілотника Shahed для Росії, смертельна тиснява в Індії та атака на Новоросійськ — Суспільне зібрало головні новини ранку 3 липня.

Вибухи в Харкові

О 00:33 в Харкові оголосили повітряну тривогу і о другій годині ночі в місті пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Обстріл міста підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він не навів деталей. Станом на 06:50 тривога в області триває.

Китайські дрони для Росії

Китайські компанії у 2023 році провели наради з іншими компаніями для копіювання технології іранського безпілотника Shahed і щоб почати роботу над новою версією ударних дронів. Їх мають відтестувати та відправити у Росію в 2024 році, пише Bloomberg.

Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні вебсайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Один з чиновників на основі анонімності розповів, що Китай може постачати РФ як готові безпілотники, так і частини для їх виробництва.

Контекст: Росія закуповує іранські безпілотники різних типів Shahed. Ними вона обстрілює міста та села України. Згодом на території відкрили завод з виготовлення цих ударних дронів за технологією Ірану і випускають в масове виробництво. Понад 4000 дронів РФ вже застосувала для ударів по Україні.

Смертельна тиснява в Індії

Щонайменше 116 людей загинули у тисняві під час багатолюдного релігійного заходу на півночі Індії. Це найсмертоносніший випадок в країні за понад десять років, пише The Washingon Post.

Трагедія сталася в селі Раті Бханпур, на околиці якої люди зібралися, щоб послухати відомого проповідника Бхоле Бабу. Такі релігійні зустрічі мають назву сатсанг.

Поки що неясно, що саме призвело до тисняви. За словами очевидців, вихід був занадто вузьким, і, коли люди залишали захід, через сильну пилову бурю виникла плутанина і паніка, внаслідок чого багато людей виявилися затоптаними. Також на це вплинула спека. У регіоні була температура понад 30 градів тепла.

Контекст: це вже не вперше за літо 2024 року гинуть люди під час релігійних масових зустрічей. Щонайменше 1 300 паломників померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії — хаджу.

Атака на флот РФ у Новоросійську

У Росії поблизу Новоросійська російський флот атакували українські морські дрони. Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів... Не перебувайте на відкритому просторі біля моря",— написав Кравченко у Telegram.

Попередня атака: у травні вже повідомлялося про атаку дронів у цьому районі. Тоді в Краснодарському краї пролунали щонайменше 35 вибухів. Місцева влада повідомила про знищення 10 безпілотників.