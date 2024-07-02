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Лукашенко заявив, що прикордонники посилили кордон Білорусі. На позиції вивели "Іскандери"
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Лукашенко заявив, що прикордонники посилили кордон Білорусі. На позиції вивели "Іскандери"

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Олександр Лукашенко
Самопроголошений Білорусі Олександр Лукашенко розмовляє з військовослужбовцями під час візиту у Гродненську область, 26 березня 2024 року. AP/Belarusian Presidential Press Service

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні з Україною. На позиції вивели "Іскандери".

Про це Лукашенко сказав, виступаючи на урочистому вечорі, присвяченому Дню незалежності Білорусі.

За його словами, у високій бойовій готовності на кордоні знаходяться війська військово-повітряних сил та протиповітряна оборона — як білоруські, так і російські. Лукашенко заявив, що на позиції окрім ракетних систем "Іскандер" також вивели системи залпового вогню "Полонез".

"Прикордонники переведені на посилену охорону кордону, розгорнуто Сили спецоперацій", — сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що "жодних червоних ліній не буде", а в разі атаки на Білорусь він не виключає "удар усіма видами озброєнь по заданій меті". Водночас Лукашенко вважає, що "ніяких зіткнень" на межі Білорусі та України не буде.

Він також заявив, що до Білорусі з України прилітають безпілотники, але вони "були знищені".

Напруженість на кордоні із Білоруссю

Заступник командувача Силами спеціального призначення з ідеологічної роботи Білорусі Вадим Лукашевич наприкінці червня 2024 року заявив про "зростання напруженості" на кордоні з Україною і що нібито державу хочуть "втягнути у війну". У Держприкордонслужбі України заявили, що така риторика — це "білоруський стиль".

У Державній прикордонній службі України заявили 1 липня, що посилюють кордон, "щоб не допустити будь-які дії, які можуть йти з території Білорусі". Українські прикордонники назвали заяви Мінська "інформаційною операцією" і відзначили, що Білорусь з 21 червня перевіряє боєздатність своїх військових підрозділів.

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