Цього тижня представники РФ та США можуть зустрітися для обговорення припинення вогню, делегація України цього тижня відвідає Вашингтон, а у Південній Кореї планують дострокові президентські вибори — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 7 квітня.

Переговори між США та РФ

Представники американської та російської делегацій зустрінуться цього тижня. Наразі дата та місце проведення переговорів невідомі. Про це повідомив представник Путіна Кирило Дмітрієв.

Нещодавно він відвідав Вашингтон та зустрівся із представниками адміністрації Дональда Трампа. Він оцінив свої контакти як "дуже шанобливі" і висловив оптимізм, що діалог Росії і США відновився.

Контекст: 24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі.

Перемовини щодо угоди про копалини

Цього тижня Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, розповіла Associated Press міністерка економіки Юлія Свириденко. До складу української делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Свириденко сказала, що нова пропозиція США все ще містить плани щодо фонду або спільного інвестування двох країн. Довготривалі переговори, котрі вже призвели до напруження відносин між Києвом і Вашингтоном, відбулися після спроби завершити рамкову угоду на початку цього року.

Чому вона важлива: угода між США та Україною щодо корисних копалин важлива для економічного розвитку України, зміцнення енергетичної безпеки, залучення інвестицій та посилення стратегічного партнерства між країнами. Вона також може сприяти стабільності України в умовах війни.

Вибори у Південній Кореї

​У Південній Кореї після усунення президента Юн Сок Йоля через спробу запровадити воєнний стан, уряд планує провести дострокові президентські вибори 3 червня. Це рішення буде офіційно затверджене на засіданні кабінету міністрів, яке відбудеться найближчим часом, пише Yonhap з посиланням на джерела серед уряду.

Виконуючий обов'язки президента Республіки Корея прем'єр-міністр Хан Док Су повинен встановити дату протягом 10 днів з моменту відсторонення президента — до 14 квітня.

Контекст: президент Південної Кореї відсторонений через спробу запровадити воєнний стан, що спричинило серйозну політичну та економічну напругу в країні. У зв'язку з цим уряд країни прийняв рішення про проведення дострокових виборів.

Іран привів свою армію у стан підвищеної готовності

Верховний лідер Ірану, Алі Хаменеї, підвищив бойову готовність Збройних сил через загрози з боку США, пише Reuters.

Іран відхилив вимогу США про прямі переговори щодо ядерної програми, попередивши країни-сусіди з американськими базами, що вони можуть опинитися під ударом, якщо будуть залучені до конфлікту. Іран готовий продовжувати переговори про ядерну угоду із США через Оман. Також Іран попередив країни, як-от Ірак, Туреччина та Бахрейн, що будь-яка підтримка атаки США на Іран буде вважатися "ворожим актом" із серйозними наслідками.