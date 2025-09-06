Зеленський відкинув ідею очільника Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві та запросив російського лідера до Києва; Бельгія не планує конфісковувати доходи із заморожених активів РФ та передавати їх на допомогу Україні; Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США, відомого як Пентагон, на Міністерство війни; у польському МЗС рекомендували всім громадянам Польщі покинути Білорусь і не подорожувати туди — Суспільне зібрало головні новини ранку 6 вересня.

1. Зеленський відкинув ідею Путіна щодо їхньої зустрічі у Москві та запросив його до Києва

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею очільника Кремля Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив російського лідера до Києва.

"Він (Путін — ред.) може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб відкласти їхню зустріч.

Контекст: 3 вересня Путін заявив, що він нібито готовий зустрітись із Зеленським у Москві.

2. Бельгія не передаватиме заморожені активи РФ на допомогу Україні

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не планує конфісковувати доходи із заморожених активів РФ та передавати їх на допомогу Україні. За його словами це "ставить під загрозу безпосередню та довгострокову довіру до Брюсселя як центру фінансових послуг".

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії. Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", — сказав Прево.

За його словами, уряд країни розглядав можливість конфіскації активів, але дійшов висновку, що це "підірве довіру до євро та загалом до європейських фінансових послуг".

Також Прево відмовився від альтернативного плану, запропонованого Великою Британією, щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

"Можливо, зміна стратегічного інвестування поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, оскільки аналізуючи обидва варіанти, багато експертів вказують на високий ризик, як юридичний, так і фінансовий, який може виникнути, якщо ми вирішимо конфіскувати активи. Тому я заявляю, що Бельгія не піде на цей ризик", — сказав очільник МЗС Бельгії.

Контекст: з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі. Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку.

3. Міністерство війни: Трамп підписав указ про перейменування Пентагону

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США, відомого як Пентагон, на Міністерство війни, повернувши назву, яка була до 1947 року.

На церемонії підписання був присутній очільник Пентагону Піт Гегсет, якого указ тепер дозволить називати "міністром війни". Він назвав це перейменування "відновленням духу воїна".

"Міністерство війни буде рішуче боротися — не в нескінченних конфліктах. Воно буде боротися, щоб перемогти, а не програти. Ми будемо переходити в наступ. Не лише в обороні — максимальна летальність, а не млява законність, вплив через силу, а не політкоректність. Ми будемо виховувати воїнів, а не лише захисників", — сказав міністр.

Аби перейменування стало постійним, а не лише на час президентства Трампа, його має схвалити Конгрес США. Раніше, коли очільник Білого дому говорив про плани перейменувати Пентагон, у відповідь на запитання про необхідне схвалення Конгресу, він сказав: "Ми просто зробимо це. Я впевнений, що Конгрес підтримає нас, якщо це буде потрібно, хоча я не думаю, що це взагалі потрібно".

Офіційні сторінки міністерства та Піта Гегсета у X вже перейменували на "Міністерство війни" та "Міністр війни Піт Гегсет" відповідно.

Контекст: Міністерство оборони США називалося Міністерством війни до 1949 року, коли Конгрес об'єднав армію, флот і повітряні сили після Другої світової війни. На думку істориків, цю назву обрали зокрема для того, щоб показати, що в ядерну епоху США зосередилися на запобіганні конфліктів.

4. У польському МЗС закликали громадян Польщі негайно залишити Білорусь

У польському Міністерстві закордонних справ рекомендували всім громадянам Польщі покинути Білорусь і не подорожувати туди.

Речник зовнішньополітичного відомства країни Павел Вронський прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – поляка, якого влада Білорусі затримала і звинуватила в нібито шпигунстві за російсько-білоруських навчаннях "Захід-2025".

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща", – сказав він.

Вронський додав, що Варшава буде підтримувати затриманого в Білорусі громадянина Польщі.

"Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – сказав він.

Контекст: у четвер, 4 вересня, на державному телебаченні Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання громадянина Польщі Гжегожа Гавела з Кракова. Чоловіка звинуватили у зборі інформації про навчання "Захід-2025", які відбуватимуться з 12 до 16 вересня.