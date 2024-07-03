Bloomberg: Китай створює та випробовує смертельні ударні дрони для Росії

Китайські компанії у 2023 році провели наради з іншими компаніями для копіювання технології іранського безпілотника Shahed і почати розробку над новою версією ударних дронів. Їх мають відтестувати та відправити у Росію в 2024 році.

Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела.

Надання Росії аналога Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників. Президент Сі Цзіньпін намагався зобразити Китай нейтральним у війні Росії проти України. Проте західні чиновники заявляли, що Пекін постачає Москві запчастини для виробництва зброї.

Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Деякі країни вважають, що надання Росії безпілотних літальних апаратів для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, кажуть джерела. Один з чиновників на основі анонімності розповів, що Китай може постачати РФ як готові безпілотники, так і частини для їх виробництва.

Міністерства оборони та закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі.

З початку війни Росія використала проти України тисячі безпілотників Shahed та навіть побудувала фабрику для масового виробництва за іранської технології.

Президент України Володимир Зеленський на саміті G-7 заявив, що президент Сі дав йому слово не надаватиме Росії зброю.