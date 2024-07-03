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У Китаї відкрили морський прохід, який побив 10 світових ракордів
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У Китаї відкрили морський прохід, який побив 10 світових ракордів

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У півдні Китаю відкрили масштабний морський прохід Шеньчжень-Чжуншань, який має два мости, два штучні острови та підводний тунель довжиною у 24 кілометри.

Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа.

Це перехід зʼєднує місто Чжуншань з технологічним центром Шеньчжень, розташованим на протилежних сторонах лиману Перлової річки. Раніше дорога для авто займала понад двох годин, а тепер приблизно 30 хвилин.

Це ще один масштабний транспортний проєкт у районі Великої затоки після будівництва мосту Гонконг-Чжухай-Макао, який розташований приблизно за 30 кілометрів від нового проходу. Його відкрили в жовтні 2028 року, а довжина — 55 кілометрів. Він є найдовшим морським переходом у світі.

На побудову нового переходу Шеньчжень-Чжуншань витратили 44 мільярда юанів. Він має вісім смуг, призначених для швидкості до 100 кілометрів на годину. Він вважається одним з найскладніших у світі проєктів крос-морського кластера, який був побудований.

Понад 10 000 працівників будували міст сім років. Проект встановив кілька світових рекордів у таких сферах, як інженерія підвісних мостів, будівництво тунелів та підводні розв'язки шосе.

Експерти кажуть, що новий зв'язок сприятиме регіональному розвитку та конкурентоспроможності, подолавши економічний розрив між східним та західним берегами лиману Перлової річки та полегшивши подорожі для відпочинку.

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