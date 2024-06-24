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У Саудівській Аравії через спеку загинули понад 1300 паломників до Мекки
Саудівська АравіяСМЕРТЬПОГОДАСвіт

У Саудівській Аравії через спеку загинули понад 1300 паломників до Мекки

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Мекка, Хадж
Паломники здійснюють ходіння у Великій мечеті перед щорічним паломництвом хадж, Мекка, Саудівська Аравія, 11 червня 2024 року. REUTERS/Мохамад Торокман

Саудівська Аравія заявила, що кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва до Мекки (хаджу) перевищила 1300.

Про це повідомляє CNN.

"Цього року система охорони здоров'я вжила заходів у зв'язку з численними випадками теплового удару, деякі люди досі перебувають під наглядом. На жаль, кількість смертельних випадків сягнула 1301", — свідчать офіційні дані уряду.

В уряді зазначили, що 83% загиблих не мали дозволу на здійснення хаджу і "пройшли великі відстані під прямими сонячними променями, без належного укриття або комфорту". Серед загиблих було кілька людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Екстремальна спека була названа одним з основних чинників, що спричинили сотні смертей і травм, зареєстрованих цьогоріч під час хаджу. Температура в Мецці останніми днями сягала 51,8 градуса за Цельсієм.

Саудівська Аравія вимагає, щоб кожен прочанин придбав одну з 1,8 мільйона ліцензій на доступ до Мекки, вартість яких може сягати кількох тисяч доларів. Прочани без ліцензій, як правило, не подорожують туристичними автобусами, де є кондиціонери та доступ до води і харчів.

В уряді Саудівської Аравії також припускають, що несанкціонованість багатьох поїздок стала одним із чинників, що вплинув на тривалість офіційного підрахунку кількості загиблих, оскільки це ускладнило процес ідентифікації.

"Ідентифікацію завершено, незважаючи на початкову відсутність особистої інформації або документів, що засвідчують особу. Було дотримано належних процедур ідентифікації, поховання та вшанування пам'яті померлих, видано свідоцтва про смерть", — йдеться у заяві.

Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тисяч нездужань паломників, пов'язаних із спекою.

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