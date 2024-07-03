Під час релігійних зборів в Індії загинуло понад 100 людей

Більше ста людей, більшість з яких жінки та діти, загинули у тисняві під час багатолюдного релігійного заходу на півночі Індії. Це найбільш смертоносний випадок в країні за понад десять років.

Про це повідомляє американська газета The Washingon Post.

Трагедія сталася в селі Раті Бханпур, на околиці якої люди зібралися, щоб послухати відомого проповідника Бхоле Бабу. Такі релігійні зустрічі мають назву сатсанг.

Поки що неясно, що саме призвело до тисняви. За словами очевидців, вихід був занадто вузьким, і, коли люди залишали захід, через сильну пилову бурю виникла плутанина і паніка, внаслідок чого багато людей виявилися затоптаними. Також на це вплинула спека. У регіоні була температура за 30 градів тепла.

Генеральний інспектор округу Шалабх Матхур повідомив журналістам, що 116 людей загинули в тисняві. Процес пізнання жертв, серед яких багато жінок, а також діти, все ще продовжується.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йогі Адітянатх висловив співчуття жертвам і оголосив компенсацію в розмірі 2400 доларів для сімей загиблих і 600 доларів для кожного постраждалого.