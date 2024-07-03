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The Telegraph: Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні
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The Telegraph: Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні

ЗМІ
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Прапори України та НАТО
Прапори України та НАТО під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, 11 жовтня 2023 року. AP

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона наразі занадто корумпована, щоб приєднатися до Альянсу.

Про це пише британська газета The Telegraph Daily з посиланням на джерела.

Альянс вимагатиме від Києва "додаткових кроків" до того, як переговори про членство просунуться, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Позиція буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, який триватиме з 9 по 11 липня.

"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом", — сказав чиновник The Telegraph.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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