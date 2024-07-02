Премʼєр-міністр Угорщини приїхав до Києва, Північна Корея випробувала нові ракети, військові Туреччини направили підкріплення на північ Сирії та винищувачі від Нідерландів — Суспільне зібрало головні новини ранку 2 липня.

Орбан в Києві

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня відвідає Київ, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Офіційної інформації про візит поки немає жодної зі сторін. Про це повідомила британська газета Financial Times із посиланням на чиновників, знайомих із планами організації такої зустрічі. Також про це пише The Guardian.

Контекст: це перший візит угорського премʼєр-міністра Угорщини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан, найвідоміший критик ЄС і НАТО щодо поточної військової допомоги Києву і один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з Путіним після вторгнення 2022 року, пише газета.

Нові ракети КНДР

Головне управління ракетобудування КНДР 1 липня провело успішні випробування нової тактичної балістичної ракети "Хвасон-11да-4,5". Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). За його інформацією, нова ракета здатна нести надвелику боєголовку вагою до 4,5 тонн. У рамках випробувань запустили дві таких ракети на максимальну дальність 500 км та мінімальну дальність 90 км.

Управління заявило, що продовжуватиме проводити випробувальні пуски ракети протягом липня.

Контекст: у Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

Винищувачі від Нідерландів

Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16. Перші з них незабаром поставлять Україні.Відповідний лист опублікувала Палата представників (нижня палата парламенту).

У листі йдеться, що Амстердам передає Києву 24 винищувачів F-16 і сім двигунів для цих літаків. Зазначається, що "незабаром відбудеться постача першого літака". В документі зазначили, що "у рамках міжнародної коаліції, наразі жодних подробиць щодо цієї поставки не надається".

Контекст: раніше у Міноборони Нідерландів обіцяли поставити першу партію F-16 Україні після завершення літа. Це допоможе перейняти ініціативу в небі над росіянами, каже Зеленський.

Військова техніка Туреччини в Сирії

Туреччина та сирійські повстанці відкрили нову лінію зіткнення на півночі Сирії. Пункти пропуску на сході країни закрили, повідомляє Reuters.

Як пише видання, вторгнення розпочала Туреччина з провінції Кіліс — району, який часто обстрілюють ракети "Ісламської держави". Близько десятка бронемашин армії Туреччини та поліцейського спецназу перетнули кордон із Сирією.

За даними турецької газети Dünya, раніше в селі Марі у сирійській провінції Алеппо, яка перебуває під контролем Туреччини, нібито були напади на турецькі вантажівки. В інших населених пунктах напали на поштові відділення Туреччини, зірвали турецькі прапори з будівель. Місцеві сили безпеки спробували приборкати нападників, але зіткнулися з агресивними діями. Тому Туреччина вирішила прислати підкріплення у той район.

Контекст: 1 червня 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що армія Туреччини розпочала операцію зі "звільнення від терористів" сирійських міст Таль Ріфат і Манбідж.