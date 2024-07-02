Північна Корея випробувала тактичну ракету із надвеликою боєголовкою

Головне управління ракетобудування КНДР 1 липня провело успішні випробування нової тактичної балістичної ракети "Хвасон-11да-4,5".

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За інформацією агентства, нова ракета здатна нести надвелику боєголовку вагою до 4,5 тонн. У рамках випробувань запустили дві таких ракети на максимальну дальність 500 км та мінімальну дальність 90 км.

"Це зробили з метою підтвердження стабільності польоту та точності влучення", — зазначає ЦТАК.

Крім того, управління заявило, що продовжуватиме проводити випробувальні пуски ракети протягом липня.

Комітет начальників штабів Збройних сил Республіки Корея 1 липня заявив, що КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бік Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

27 червні північнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР успішно провела випробування ракет, які несуть у собі відразу декілька боєголовок.