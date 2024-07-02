Рішення Верховного суду США щодо часткового імунітету колишнього президента Дональда Трампа створює "небезпечний прецедент" і підриває верховенства закону в країні.

Про це заявив президент США Джо Байден під час промови у Білому Домі 1 липня.

Американський лідер додав, що громадяни США мають право знати, чи винен його попередник у справі про штурм Капітолію, проте рішення Верховного суду США робить такий результат "малоймовірним".

Президенти США після рішення Верховного суду про наявність у них недоторканності можуть ігнорувати закон, заявив американський лідер Джо Байден.

"Після сьогоднішнього рішення Верховного суду знову залежатиме лише від характеру чоловіка чи жінки на посаді визначення меж президентської влади, тому що закон більше не буде цього робити. Я знаю, що я поважатиму межі повноважень, як я вже робив це три з половиною роки. Але будь-який президент, включаючи Дональда Трампа, тепер можуть вільно ігнорувати закон", — заявив Байден у спеціальному зверненні з Білого дому.

В ухвалі вищої судової інстанції країни йдеться, що президент не можу бути засудженим за дії, вчинені ним в офіційній якості, але частина з того, що йому інкримінується, під цю ухвалу може не потрапляти.

Трамп наполягає на тому, що його не можна судити за дії, що стосуються періоду його перебування на посаді президента США, включаючи центральний епізод процесу — штурм Капітолія його прихильниками 6 січня 2021 року у спробі зірвати затвердження Конгресом перемоги на президентських виборах його конкурента-демократа Джо Байдена.

Верховний суд США 1 липня постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.