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Південна Корея вперше за шість років відновила стрілянини біля кордону з КНДР
Південна КореяКНДРСвіт

Південна Корея вперше за шість років відновила стрілянини біля кордону з КНДР

ЗМІ
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Армія США в Кореї
Бронемашина армії США рухається під час навчань у Паджу, поблизу кордону з Північною Кореєю, 27 червня 2024 року. AP/Ahn Young-joon

Південна Корея відновила проведення стрілянин на полігонах поблизу кордону з Північною Кореєю, які призупинили шість років тому в рамках двосторонніх домовленостей щодо зниження напруженості.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap News Agency.

Навчання зі стрільби з артилерії відбулися в провінціях Кенгідо та Канвондо. Задіять самохідні артилерійські установки K-9.

Північна Корея 4 червня вирішила повністю призупинити виконання угоди про зниження напруженості від 19 вересня 2018 року після запуску куль зі сміттям КНДР. Пхеньян у 2023 році відмовився від дотримання цієї угоди після того, як Сеул перестав виконувати її частково у відповідь на запуск розвідувального супутника в листопаді.

Минулого тижня південнокорейські військові також проводили навчання з бойовими стрільбами з реактивних систем залпового вогню "Чхонму" на полігоні за 140 км на південний захід від Сеула.

Що відомо про повітряні кулі з КНДР

З кінця травня Північна Корея відправила понад 2 000 повітряних куль зі сміттям на південь у відповідь на надсилання листівок південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму.

Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та консервативні активісти надсилали антипхеньянські листівки у КНДР за допомогою повітряних куль, щоб заохотити північнокорейців повстати проти режиму сім’ї Кіма. Північна Корея виступає проти цих пропагандистських кампаній.

Згодом виявили, що в кулях, які запускає КНДР в Південну Корею, виявили сміття та паразитів. Жодних шкідливих речовин — не виявили, передає Yonhap. Висновки ґрунтуються на дослідженні 70 повітряних куль.

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