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До Києва приїде прем’єр Угорщини Віктор Орбан — ЗМІ
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До Києва приїде прем’єр Угорщини Віктор Орбан — ЗМІ

ЗМІ
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Орбан та Зеленський
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі, 27 червня 2024 року. Getty Images/LUDOVIC MARIN

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня відвідає Київ, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Офіційної інформації про візит поки немає жодної з сторін.

Про це повідомила британська газета Financial Times із посиланням на чиновників, знайомих із планами організації такої зустрічі. Також про це пише The Guardian.

Це перший візит угорського премʼєр-міністра Угорщини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан, найвідоміший критик ЄС і НАТО щодо поточної військової допомоги Києву і один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з Путіним після вторгнення 2022 року, пише газета.

Варто зазначити, що Орбан відвідає Київ в момент, коли Угорщина розпочала головування в Європейському Союзі.

Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями після зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі 27 червня.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України поблизу кордону двох країн.

"Передумовою зустрічі було розвʼязати питання громадянства. За останні тижні домовленості — досягнуті. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказало джерело в Будапешті, яке знає про підготовку візиту.

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