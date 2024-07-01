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Збройні сили Туреччини направили підкріплення на північ Сирії після нападів у прикордонних селах
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Збройні сили Туреччини направили підкріплення на північ Сирії після нападів у прикордонних селах

ЗМІ
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Збройні сили Туреччини у Сирії
Турецький військовий конвой рухається в провінції Ідліб, Сирія, 22 лютого 2020 року. AP/Гейт Альсаєд

Туреччина та сирійські повстанці відкрили нову лінію зіткнення на півночі Сирії. Пункти пропуску на сході країни закрили.

Про це повідомила агенція Reuters.

Як пише видання, вторгнення розпочала Туреччина з провінції Кіліс — району, який часто обстрілюють ракети "Ісламської держави". Близько десятка бронемашин армії Туреччини та поліцейського спецназу перетнули кордон із Сирією.

За інформацією агентства Anadolu, ця бронетехніка увійшла до району Чобанбей на півночі Сирії в рамках турецької операції "Щит Євфрату" з надання допомоги силам Сирійської вільної армії у боротьбі з ІДІЛІсламська Держава — невизнана ісламістська терористична держава..

За даними турецької газети Dünya, раніше в селі Марі у сирійській провінції Алеппо, яка перебуває під контролем Туреччини, нібито були напади на турецькі вантажівки. В інших населених пунктах напали на поштові відділення Туреччини, зірвали турецькі прапори з будівель. Місцеві сили безпеки спробували приборкати нападників, але зіткнулися з агресивними діями. Тому Туреччина вирішила прислати підкріплення у той район.

Туреччина закрила всі прикордонні пункти пропуску на півночі Сирії до "подальшого розпорядження".

Турецькі операції в Сирії

Із 2016 року Туреччина провела чотири операції на півночі Сирії, захопивши сотні кілометрів територій та просунувшись приблизно на 30 кілометрів углиб країни. Основною ціллю турецької армії залишаються курдські підрозділи YPG. Підтримуючи протиборчі сторони у війні в Сирії, Туреччина координувала свої військові операції з Росією.

Операції Туреччини у Сирії зазнали критики з боку її союзників по НАТО, зокрема Сполучених Штатів. Деякі з них ввели ембарго на постачання зброї Анкарі. Вашингтон висловив стурбованість будь-яким новим наступом на півночі Сирії, заявивши, що це поставить під загрозу американські війська та підірве регіональну стабільність.

1 червня 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що армія Туреччини розпочала операцію зі "звільнення від терористів" сирійських міст Таль Ріфат і Манбідж.

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