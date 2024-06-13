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Допомога від Британії, засідання "Рамштайн" та протести в Єревані: головні новини ранку 13 червня
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Допомога від Британії, засідання "Рамштайн" та протести в Єревані: головні новини ранку 13 червня

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін приземлився у Брюсселі, Бельгія, 12 червня 2024 року. Х/Ллойд Остін

Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги для України, сьогодні відбудеться нове засідання "Рамштайн" та у вірменській столиці проходять протести біля будівлі парламенту — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 13 червня.

Нова допомога від Великої Британії

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак на саміті Групи семи (G7) в Італії оголосить про виділення допомоги для України у понад 300 мільйонів доларів, повідомили у його канцелярії.

"На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення Україні до 242 млн фунтів […], щоб підтримати невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також закласти основу для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції", — йдеться у повідомлені.

На Даунінг-стріт нагадали, що Сполучене Королівство виділило майже 12,7 млрд фунтів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а також на деякі види озброєнь, у тому числі крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.

Контекст: лідери G7 зустрінуться в італійській Апулії 13-15 червня. Зокрема, вони обговорять конфіскацію російських активів на користь Києва. Там буде й президент України Володимир Зеленський.

Нове засідання "Рамштайн"

Основним питанням, яке порушать під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня, стане посилення протиповітряної оборони України. Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила, що нині для України є пріорітетом протиповітряна оборона, аби захиститися від повітряних атак РФ.

"Це те, що їй потрібно — чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", — сказала вона напередодні.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США вже прибули до Брюсселя.

Минула зустріч: попереднє засідання "Рамштайн" відбулося у відеорежимі 20 травня 2024 року. Тоді теж міністри обговорювали посилення протиповітряної оборони України.

Протести біля парламенту в Єревані

У центрі вірменської столиці Єревані тривають протести. Кілька тисяч мітингувальників зібралися біля будівлі парламенту. Поліція за день затримала щонайменше 90 демонстрантів, повідомляє "Эхо Кавказа".

Акції протесту у Вірменії не вщухають уже кілька тижнів. Демонстранти вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Увечері 12 червня під час засідання уряду мітингувальники почали розбирати огорожі навколо будівлі парламенту, намагаючись прорватися до входу. У відповідь поліція розпочала розгін демонстрантів.

Контекст: протестувальників дратує позиція Нікола Пашиняна та його уряду, який під тиском Азербайджану та, побоюючись нової війни, йде на територіальні поступки в односторонньому порядку.

Постачання зброї Україні може стати обов'язковим для всіх країн НАТО

Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

"Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними", — сказав Столтенберг.

Постачання зброї координуватимуть структури під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі. Це питання можуть ухвалити під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Контекст: Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

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