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Зеленський візьме участь у саміті G7 — Мелоні
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Зеленський візьме участь у саміті G7 — Мелоні

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Джорджа Мелоні
Премєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. AP

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, передає ANSA.

Вона підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7.

За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників Групи семи та Папи Римського.

Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.

Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.

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