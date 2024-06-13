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G7 нададуть Україні кредит у 50 млрд доларів та "гаситимуть" російськими активами
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G7 нададуть Україні кредит у 50 млрд доларів та "гаситимуть" російськими активами

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G7 у Німеччині 28 червня 2022 року
Під час саміту G7 у Німеччині 28 червня 2022 року. Getty Images/Майкл Каппелер

Лідери Групи семи (G7) домовилися до кінця року виділити Україні кредит у 50 мільярдів доларів під заставу прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє французька газета Le Monde із посиланням на представника президента Франції Еммануеля Макрона.

Усю суму Україна отримає одразу, а погашатиметься кредит прибутками від заморожених активів щорічно. За словами співрозмовника Le Monde, ця ідея спочатку належала американській стороні.

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або доходів від них виявиться недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розділити навантаження", — додав він.

Раніше США висували пропозицію, аби надати Україні кредит у 50 мільярдів доларів, а "гасити" його прибутками від активів РФ. Також у G7 ставлять питанням, що буде із російськими активами, якщо їх розморозять у разі мирної угоди між Україною та Росією.

Члени G7 мали низку зустрічей щодо обговорення саме цього фінансового питання і порушать на рівні лідерів в італійській Апулії 13-15 червня. Там буде й президент України Володимир Зеленський.

Напередодні стало відомо, що лідери країн Групи семи погодили розблокування 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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