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У Єревані масштабні протести та сутички біля парламенту
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У Єревані масштабні протести та сутички біля парламенту

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Мітинг біля будівлі парламенту у Єревані
Мітингувальники бʼються із полісменами під час протестів біля будівлі парламенту у Єревані, Вірменія, 12 червня 2024 року. REUTERS/Hayk Baghdasaryan

Центрі вірменської столиці Єревані тривають протести. Кілька тисяч мітингувальників зібралися біля будівлі парламенту. Поліція за день затримала щонайменше 90 демонстрантів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Акції протесту у Вірменії не вщухають уже кілька тижнів. Демонстранти вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Більшість із них – прихильники руху "Тавуш в ім'я батьківщини". Вони пропонують лідера руху архієпископа Баграта Галстаняна як нового кандидата на посаду прем'єра.

Увечері 12 червня під час засідання уряду мітингувальники почали розбирати огорожі навколо будівлі парламенту, намагаючись прорватися до входу. У відповідь поліція розпочала розгін демонстрантів.

Приводом для мітингів у Вірменії стали територіальні поступки Азербайджану, якому Вірменія пообіцяла передати кілька прикордонних сіл. Сторони підписали документи про делімітацію наприкінці квітня 2024 року. Процедура визначення положення кордонів мала розпочатися в чотирьох селах у Тавуському регіоні. Вони знаходяться у нейтральній зоні між позиціями армій двох країн.

Протестувальників дратує позиція Нікола Пашиняна та його уряду, який під тиском Азербайджану та, побоюючись нової війни, йде на територіальні поступки в односторонньому порядку.

У Слідчому комітеті Вірменії заявили про порушення проти затриманих кримінальної справи за статтею про масові заворушення.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.

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