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Британія на саміті G7 оголосить про виділення допомоги Україні на понад 300 млн доларів
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Британія на саміті G7 оголосить про виділення допомоги Україні на понад 300 млн доларів

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Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. AP

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Групи семи (G7) в Італії оголосить про виділення допомоги для України у понад 300 мільйонів доларів.

Про це повідомила канцелярія прем'єра.

"На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення Україні до 242 млн фунтів […], щоб підтримати невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також закласти основу для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції", — йдеться у повідомлені.

На Даунінг-стріт нагадали, що Сполучене Королівство виділило майже 12,7 млрд фунтів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а деякі види озброєнь, у тому числі крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.

"Ми маємо перейти від принципу "скільки потрібно" до принципу "що б не знадобилося", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", — заявив напередодні саміту G7 Ріші Сунак.

Саміт Групи семи в Італії 2024

Члени G7 мали низку зустрічей щодо обговорення саме цього фінансового питання і порушать на рівні лідерів в італійській Апулії 13-15 червня. Там буде й президент України Володимир Зеленський.

Напередодні стало відомо, що лідери країн Групи семи погодили розблокування 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.

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