Остін відкрив засідання "Рамштайну": що на порядку денному

Міністр оборони США Ллойд Остін розпочав засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Головне питання порядку денного — протиповітряна оборона для України.

22-ге засідання групи у форматі "Рамштайн" відбувається у режимі відеоконференції, передає кореспондентка Суспільного.

"Протиповітряна оборона буде головним питанням нашого порядку денного сьогодні, і я закликатиму усіх наших шановних союзників і партнерів переоцінити їхню спроможність надати Україні засоби ППО яких вона так терміново потребує", — сказав Остін.

За його словами, зараз налічується вісім коаліційних сил, які вже працюють, і це забезпечує стійкий механізм для координації допомоги, аби задовольнити нагальні потреби України.

"І я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню інформацію від Морської коаліції і коаліції з протиповітряної і протиракетної оборони. Наступні тижні і місяці будуть вирішальними. Тому ми продовжуватимемо діяти рішуче. Виживання і успіх України мають вирішальне значення для глобальної безпеки. Я більш ніж будь-коли рішуче налаштований гарантувати, що Україна має все необхідне для досягнення успіху", — сказав міністр оборони США.

За словами Остіна, США сповнені рішучості зробити свій внесок і знову надають "вкрай необхідну допомогу Україні".

"Безпекова допомога, яку ми зараз постачаємо матиме велике значення в цій боротьбі та суттєво на неї вплине. Це, зокрема, 155-міліметрові артилерійські снаряди і боєприпаси для HIMARS. А ще — засоби протиповітряної оборони і протитанкові системи", — сказав він.

За словами голови Пентагону, ця допомога надходить за рахунок скорочення власних запасів з пакета на мільярд доларів, після того, як у квітні президент США Джо Байден підписав додатковий закон про національну безпеку.

"Завдяки ухваленню цього додаткового закону ми продовжимо схвалювати суттєві пакети безпекової допомоги для України. І ви побачите стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем", — сказав Остін.

Він нагадав, що Байден оголосив про додатковий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів, який допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони перед новою російською загрозою.

"Ми вже задовольнили багато першочергових потреб України, і набагато більше допомоги вже в дорозі. Це включає додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS і систем протиповітряної оборони Patriot, більше систем HIMARS і боєприпаси до них, зенітні ракети Stinger, а також протитанкові системи Javelin і AT-4", — сказав міністр оборони США.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 26 квітня.