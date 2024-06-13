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У Пентагоні назвали головну тему наступного засідання "Рамштайн"
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У Пентагоні назвали головну тему наступного засідання "Рамштайн"

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Ллойд Остін приземлився у Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін приземлився у Брюсселі, Бельгія, 12 червня 2024 року. Х/Ллойд Остін

Основне питання, яке порушать під час Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня стане посилення протиповітряної оборони України.

Про це розповіла заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона розповіла, що нині для України є пріорітетом — протиповітряна оборона, аби захиститися від повітряних атак РФ.

"Це те, що їй потрібно — чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США вже прибули до Брюсселя.

Попереднє засідання "Рамштайн" відбулося у відеорежимі 20 травня 2024 року. Тоді теж міністри обговорювали посилення протиповітряної оборони України.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися у 19-й раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Двадцять перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулось 26 квітня. А попереднє, 22-ге — онлайн 20 травня.

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