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Керівник ГУР Буданов розповів про тяжкий період на фронті та наступ росіян на Сумщині
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Керівник ГУР Буданов розповів про тяжкий період на фронті та наступ росіян на Сумщині

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у своєму офісі в Києві, Україна. Getty Images

На фронті триває тяжкий період. До того ж російська армія намагається наступати на Сумську область, проте там вжиті "усі необідні заходи", аби цього недопустити.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону "Єдині новини".

"Я вважаю, що він (тяжкий період — ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю — армагедону жодного не буде", — сказав керівник ГУР.

На Сумщині зараз йдуть спроби росіян наступати на Україну, за словами Буданова, це "вилазки ДРГ і так далі".

"Необідні заходи вже вжиті. І такого масштабу, який вже відбувся — немає", — сказав Буданов.

Він також додав, що удари Україною західною зброєю по території Росії полегшать ситуацію, а російські страшилки "червоними лініями" це лише гра на публіку.

Згідно з даними Генштабу, у прикордонні Сумської області дислокація російських військ не змінилася суттєво. Повноцінного масштабного російського ударного угруповання не спостерігається.

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