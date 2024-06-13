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Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО — Столтенберг
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Постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО — Столтенберг

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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу із журналістами. AP/Virginia Mayo

Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

"Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними", — сказав Столтенберг.

Постачання зброї координуватиме структури під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі. За словами Столтенберга, союзники щороку надають Україні військову підтримку на 40 мільярдів євро. Він заявив, що цей рівень необхідно підтримувати "стільки, скільки потрібно" для перемоги України.

Генсекретар НАТО очікує, що члени Альянсу узгодять комплексний пакет допомоги Україні — угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні і координації військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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