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Жоден дрон не виграє війну: Буданов про використання безпілотників у війні проти РФ
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Жоден дрон не виграє війну: Буданов про використання безпілотників у війні проти РФ

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Getty Images/YURIY DYACHYSHYN

Використання безпілотників не приведе до перемоги у війні. Така зброя слугує підтримкою, а не основою.

Про це каже керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов в етері телемарафону "Єдині новини".

Коментуючи створення Сил безпілотників в ЗСУ Буданов каже, що використання безпілотників у війні є лише підтримкою.

"Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилося з епохи двох-трьох тисяч років. Допоки солдат із прапорцем не зайде на територію — нічого не буде", — каже керівник ГУР.

У відповідь на питання журналістки щодо ухвалення використання Україною західної зброї на території РФ Буданов відповів, що це "полегшить ситуацію" на фронті.

"Це полегшить ситуацію — не менше й не більше. Вони (росіяни — ред.) відчувають це все. Що ж готуватись", — сказав посадовець.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

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