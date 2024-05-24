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До кінця травня уряд ухвалить рішення щодо нових тарифів на електрику — Галущенко
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До кінця травня уряд ухвалить рішення щодо нових тарифів на електрику — Галущенко

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Тарифи на електроенергію, Міненерго, Україна
Міністр енергетики України Герман Галущенко. УНІАН

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що до кінця травня Кабінет міністрів ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це очільник Міненерго сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді 24 травня, передає кореспондент Суспільного.

Він розповів, що питання про підвищення цін на електрику вже на розгляді уряду й наразі проводяться "остаточні розрахунки".

За його словами Галущенка, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", — сказав він.

Міністр також поінформував, що наразі влада здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку. "Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає держбюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (йдеться про "Енергоатом" і "Укргідроенерго" — ред.) та з погляду збалансування всього енергоринку", — пояснив Галущенко. Він додав, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема, компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.

З 1 червня 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці березня Галущенко заявляв, що Міненерго не розглядало питання про підвищення тарифів на електроенергію для українців, оскільки тоді у відомстві "не розуміли" масштабів пошкоджень після російських повітряних атак на енергооб'єкти України.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

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