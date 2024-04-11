"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів" — Зеленський про нічний обстріл

Російські військові знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічний удар РФ по Україні.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", — наголосив президент.

За словами Зеленського, кожен із сусідів України у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор, заявив президент. Він додав, що "потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії".

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.