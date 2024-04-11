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"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів" — Зеленський про нічний обстріл
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"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів" — Зеленський про нічний обстріл

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"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів" — Зеленський про нічний обстріл 11 квітня
Ліквідація ДСНС наслідків російських обстрілів. ДСНС

Російські військові знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічний удар РФ по Україні.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", — наголосив президент.

За словами Зеленського, кожен із сусідів України у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор, заявив президент. Він додав, що "потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії".

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

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