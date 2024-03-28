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Міненерго не розглядає питання підвищення тарифів на електрику — Галущенко
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Міненерго не розглядає питання підвищення тарифів на електрику — Галущенко

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Міненерго
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Міненергетики

У Міністерстві енергетики наразі не розглядається питання про підвищення тарифів на електроенергію для українців.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що минулого року тарифи на електрику підвищували як наслідок масштабних атак російських на енергетику. За словами Галущенка, без цього рішення влада б не відновила енергосистему й Україна "не пройшла б зиму стабільно і без відключень" світла.

Міністр додав, що говорити про підвищення тарифів зарано.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки РФ – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", — розповів Галущенко.

Масований удар Росії по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

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