Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що для домогосподарств вартість блакитного палива залишиться незмінною щонайменше до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Посадовець наголосив, що "Нафтогаз" діє у національних інтересах України.

"В умовах війни та складної ситуації у економіці маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — зазначив Чернишов.

Водночас у компанії вказали, що "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись мораторієм на підняття вартості. Кубометр блакитного палива для клієнтів й надалі коштуватиме 7,96 гривні (з ПДВ).