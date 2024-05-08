Вночі було знищено 39 ракет та 20 "шахедів" — Повітряні сили

Вночі 8 травня 2024 року Росія завдала комбінованого удару по території України ракетами різних типів та ударними дронами. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. – РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ, акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з території окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БПЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарська, Курська обл. — РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться у дописі Олещука.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.