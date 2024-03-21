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Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн

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Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Росія 21 березня атакувала Київ ракетами, внаслідок чого були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, також є постраждалі. Тетяна Джафарова

22 березня — 758 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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МВФ схвалив виділення Україні транш у 880 млн доларів

МВФ виділив новий транш Україні на 880 мільйонів доларів. Гроші мають надійти в Україну протягом двох-трьох днів. Як повідомив премʼєр-міністр Шмигаль, вони покриють найважливіші бюджетні видатки та допоможуть зберігати макрофінансову стабільність.

ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України

Лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо передачі прибутків від заморожених російських активів Україні, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання.

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко ухвалимо пропозицію, то зможемо розподілити перший мільярд вже у липні", – сказала фон дер Ляєн.

Наше джерело у дипломатичних колах ЄС пояснює: фактично – це рішення без рішення. Політично лідери ЄС вважають, що ці гроші можна використати, але рішення, як саме та скільки на військову допомогу – ще має ухвалити Рада ЄС.

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