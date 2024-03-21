ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України

Лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо передачі прибутків від заморожених російських активів Україні, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання.

"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко ухвалимо пропозицію, то зможемо розподілити перший мільярд вже у липні", – сказала фон дер Ляєн.

Наше джерело у дипломатичних колах ЄС пояснює: фактично – це рішення без рішення. Політично лідери ЄС вважають, що ці гроші можна використати, але рішення, як саме та скільки на військову допомогу – ще має ухвалити Рада ЄС.