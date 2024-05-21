Шмигаль пообіцяв справедливі графіки вимкнень світла споживачам

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме "справедливі графіки вимкнень світла споживачам".

Про це він заявив на засіданні уряду.

За словами прем'єра, після російських обстрілів ситуація в енергетиці важка.

"Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що "принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними".

"Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", — сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

За словами прем'єра, водночас уряд продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.

"Окрема увага забезпеченню автономного живлення закладів освіти. Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів", — сказав він.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже наступного тижня, але повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що відключення електрики, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.