В "Укренерго" закликали українців готуватися до складної зими

Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільного".

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців "очікує непроста зима".

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", — сказав Кудрицький.

Він сказав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.

"Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застусовуємо, щоб збегірти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти", — сказав Кудрицький.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже наступного тижня, але повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що відключення електрики, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Останні масовані обстріли української енергетики

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді російські окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого удару. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російська армія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.