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Росія атакувала три українські теплоелектростанції — ДТЕК
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Росія атакувала три українські теплоелектростанції — ДТЕК

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Енергетики
Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл електростанції ДТЕК, Харківщина, 1 квітня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Під час масованої повітряної атаки вночі 8 травня, під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

"Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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